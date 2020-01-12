МЧС просит пензенцев не курить в постели

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали пензенцам об опасности курения в кровати.

Сотрудники ведомства отметили, что большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

«Нет опаснее врага, чем зажженная сигарета в руках пьяного человека, особенно, когда он курит в постели. Такие пожары начинаются по простой схеме: выпил, закурил, уснул. Горящий окурок, попадая на постель, одежду, пол, становится причиной возгорания. Тлеющая сигарета опасна тем, что способствует сильному задымлению помещения, вызывая отравление продуктами распада, а зачастую и гибель. Помните: огонь ошибок не прощает!» — уточнили в пресс-службе.

Так, в Мокшанском районе в селе Потьма из-за курения в постели произошел смертельный пожар. На улице Парижской 11 января в 12:23 вспыхнул деревянный дом крытый шифером. Огонь полностью уничтожил строение. Внутри находился 82-летний мужчина, он погиб.

Тушили полыхающее жилище пять сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.