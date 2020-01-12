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В Заводском районе полыхает здание

12 января в 10:10 354 просмотра

В Пензе на проезде Германа-Титова утром 12 января вспыхнуло здание.

О случившемся сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Дом № 1А загорелся примерно в 9:37. Огонь полыхает на площади 50 квадратных метров.

«На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области. Информация является оперативной и подлежит уточнению», — добавили в ведомстве.

В МЧС просят жителей быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не купить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь.


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