В Заводском районе полыхает здание

В Пензе на проезде Германа-Титова утром 12 января вспыхнуло здание.

О случившемся сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Дом № 1А загорелся примерно в 9:37. Огонь полыхает на площади 50 квадратных метров.

«На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области. Информация является оперативной и подлежит уточнению», — добавили в ведомстве.

В МЧС просят жителей быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не купить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь.