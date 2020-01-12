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Появились фото с места пожара в Заводском районе

12 января в 10:39 408 просмотров

В Пензе на проезде Германа-Титова горит офисное здание. В пресс-службе регионального управления МЧС опубликовали фото с места происшествия.

Огонь уже удалось потушить.

Ранее в пресс-службе сообщали, что пожар произошел 12 января в 9:37. Загорелся дом № 1А. Пламя полыхало на площади 50 квадратных метров. На месте работали сотрудники МЧС. Информация — оперативная и будет уточняться.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при обращении с огнем, обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Пензенской области, Альбины Баишевой

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