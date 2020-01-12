Губернатор поздравил сотрудников прокуратуры с праздником

В стране 12 января отмечают День работника прокуратуры. Губернатор Пензенской области поздравил сотрудников регионального ведомства с праздником.

«Всемерно отстаивать государственные интересы, охранять законность и правопорядок — основополагающий принцип, которому на протяжении почти трех столетий неуклонно следует российская прокуратура.

От вашего профессионализма, компетентности и принципиальности, строгого надзора за соблюдением конституционных прав и свобод граждан, успехов в пресечении любых проявлений терроризма и экстремизма, в борьбе с организованной преступностью и коррупцией во многом зависит укрепление верховенства Закона, дальнейшее становление правового государства.

Высоко ценя ваш добросовестный труд, верность долгу, достойное исполнение служебных обязанностей, выражаю вам в этот торжественный день искреннюю признательность и благодарность!» — говорится в поздравлении, опубликованном в пресс-центре регионального правительства.

Иван Белозерцев пожелал сотрудникам прокуратуры крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной деятельности.