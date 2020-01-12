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В школьных аттестатах появится новая оценка

12 января в 11:43 252 просмотра

В России изменится порядок выдачи аттестатов школьникам. Об этом «Российской газете» рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

Так, педагоги смогут ставить ученикам «зачтено» за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура.

«Любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — сказала Ольга Васильева.

Она добавила, что выбор остается за школой и напомнила, что некоторые учебные заведения давно используют «зачет» — «незачет», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.


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