В школьных аттестатах появится новая оценка

В России изменится порядок выдачи аттестатов школьникам. Об этом « Российской газете » рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

Так, педагоги смогут ставить ученикам «зачтено» за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура.

«Любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — сказала Ольга Васильева.

Она добавила, что выбор остается за школой и напомнила, что некоторые учебные заведения давно используют «зачет» — «незачет», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.