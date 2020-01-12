Наталья Канцерова: Служение стране требует самоотверженности и мужества

«Российская прокуратура имеет глубокие корни, уходящие в Петровские времена. Почти три столетия стоит она на страже Закона.

За это время изменилось многое, но главными задачами прокуратуры неизменно остаются защита законных прав и интересов граждан, непримиримая борьба со всеми видами коррупции и преступности в государстве, обеспечение верховенства Закона на всей территории России, ее единства и целостности.

Служение своей стране требует самоотверженности и большого мужества. Благодаря вашей компетентности, порядочности, верности долгу удалось многое сделать для решения поставленных обществом и государством задач», — сказала Наталья Канцерова.

Она выразила особую признательность ветеранам органов прокуратуры, которые внесли достойный вклад в дело защиты законности и правопорядка, а в настоящее время передают свой богатый опыт новому поколению работников прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В этот знаменательный день желаю всем вам и членам ваших семей крепкого здоровья, счастья и новых успехов в нелегком и ответственном труде на благо России», — подытожила Наталья Канцерова.