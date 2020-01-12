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В России вырастут цены на хлеб

12 января в 13:07 122 просмотра

В России в течение года подорожает черный хлеб, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что это произойдет из-за плохого урожая ржи в 2019 году. Валовый сбор ржи составил 1,429 миллиона тонн. По данным центра агроаналитики Минсельхоза, урожай стал минимальным с 1965 года.

«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500−700 рублей за тонну», — сообщил эксперт.

Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса, чему могут поспособствовать импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5−7% за год. По его мнению, более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает рост тарифов ЖКХ, арендных ставок, цен на горюче-смазочные материалы, транспортные услуги и упаковку.


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