Пензенский студент завоевал «золото» Кубка России

В Республике Татарстан состоялся третий этап Кубка России по лыжным гонкам. В нем принял участие пензенский студент Алексей Червоткин.

Молодой человек учится в Пензенском государственном университете. В соревнованиях он завоевал золотую медаль в мужском зачете с результатом 35.09.9. Вторым стал спортсмен из Татарстана Артем Николаев, третьим пришел Илья Порошкин из Республики Коми.

Участники прошли дистанции в 10 и 15 километров свободным стилем.