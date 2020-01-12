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Пензенский студент завоевал «золото» Кубка России

12 января в 13:44 112 просмотров

В Республике Татарстан состоялся третий этап Кубка России по лыжным гонкам. В нем принял участие пензенский студент Алексей Червоткин.

Молодой человек учится в Пензенском государственном университете. В соревнованиях он завоевал золотую медаль в мужском зачете с результатом 35.09.9. Вторым стал спортсмен из Татарстана Артем Николаев, третьим пришел Илья Порошкин из Республики Коми.

Участники прошли дистанции в 10 и 15 километров свободным стилем.


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