Пензенский студент завоевал «золото» Кубка России

Молодой человек учится в Пензенском государственном университете. В соревнованиях он завоевал золотую медаль в мужском зачете с результатом
Участники прошли дистанции в 10 и 15 километров свободным стилем.
В Республике Татарстан состоялся третий этап Кубка России по лыжным гонкам. В нем принял участие пензенский студент Алексей Червоткин.
Молодой человек учится в Пензенском государственном университете. В соревнованиях он завоевал золотую медаль в мужском зачете с результатом
Участники прошли дистанции в 10 и 15 километров свободным стилем.
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