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В Пензе легковушка повисла на заборе

12 января в 14:37 282 просмотра

В Пензе ночью 12 января произошла странная авария. О ней стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места ДТП в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что за рулем легковушки находилась девушка.

«Автоледи, заезжая на круг, допустила занос машины и не справилась с управлением. От этого легковушка влетела в ограждение. Все целы, но судя по эмоциям, когда проезжали, напуганы», — добавил автор поста.

Пользователи в комментариях предположили, что автоледи неудачно «подрифтила».

«Вальнула боком», — предположил Денис.

«Хороший урок», — отметил Михаил.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Кроме того, водителям советуют управлять авто плавно, чтобы избежать заносов.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza

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