В Пензе легковушка повисла на заборе

Очевидец опубликовал фото с места ДТП в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что за рулем легковушки находилась девушка.
«Автоледи, заезжая на круг, допустила занос машины и не справилась с управлением. От этого легковушка влетела в ограждение. Все целы, но судя по эмоциям, когда проезжали, напуганы», — добавил автор поста.
Пользователи в комментариях предположили, что автоледи неудачно «подрифтила».
«Вальнула боком», — предположил Денис.
«Хороший урок», — отметил Михаил.
Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Кроме того, водителям советуют управлять авто плавно, чтобы избежать заносов.