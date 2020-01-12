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За год 10 пензенцев заболели корью

12 января в 15:41 198 просмотров

В управлении Роспотребнадзора Пензенской области сообщили о количестве заболевших корью за год.

Так, за 2019-й было зафиксировано 10 заболевших. Корью болели четыре жителя Пензы, четыре уроженца Неверкинского района, один камешкирец и один городищенец. Среди них было двое детей. В пресс-службе уточнили, что дети не были вакцинированы.

Один из заболевших, по сообщению Роспотребнадзора, привез вирус из Украины, а еще двое — из Москвы и Ульяновской области. Отмечается, что вирус не распространился на местных жителей.

«Корь — одна из самых высокозаразных вирусных инфекций. В перечень осложнений, которые она может вызвать, входят менингит, пневмония и слепота. Для эффективной защиты населения охват прививками против кори должен составлять не менее 95%", — подытожили в пресс-службе.


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