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Летальный исход. В Пензенской области машина превратилась в груду металла

12 января в 16:14 424 просмотра

Очевидец сообщил о смертельной аварии на трассе «Пенза-Кондоль», которая произошла 12 января.

Фотографии с места происшествия мужчина запостил в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 12:30 на 452 километре.

«С летальным исходом», — написал автор.

Судя по снимкам, столкнулись грузовик и легковушка. Последнюю буквально разворотило, превратив ее в груду металла. У другого участника аварии поврежден бампер. Официальной информации о случившемся нет.

В ГИБДД просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения. Также им рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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