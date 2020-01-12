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Есть и худеть. Диетолог назвала жиросжигающие продукты

12 января в 16:56 94 просмотра

Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала о продуктах, которые могут помочь похудеть, сообщает портал E1.ru.

Так, специалист посоветовала включить в рацион фрукты, в том числе — ананас, в котором содержится полезный фермент бромелайн. Он улучшает пищеварение и снижает образование жировой ткани.

Отмечается, что грейпфрут способен нормализовать уровень инсулина и укрепить иммунитет. Причем, диетолог посоветовала не очищать фрукт от пленки, так как в ней содержится нарингин — вещество, ускоряющее метаболизм и оказывающее желчегонный эффект.

Сбросить вес также помогут некоторые пряности. Имбирь стимулирует пищеварительные железы к выработке ферментов, улучшающих процесс расщепления пищи. Специалист также посоветовала использовать при приготовлении блюд корицу, которая стабилизирует уровень сахара в крови и создает ощущение сытости.

Однако Ирина Торопыгина напомнила, что, несмотря на полезные свойства перечисленных продуктов, употреблять в пищу их стоит умеренными порциями и не превышать дневную норму калорий.


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