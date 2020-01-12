Есть и худеть. Диетолог назвала жиросжигающие продукты

Так, специалист посоветовала включить в рацион фрукты, в том числе — ананас, в котором содержится полезный фермент бромелайн. Он улучшает пищеварение и снижает образование жировой ткани.
Отмечается, что грейпфрут способен нормализовать уровень инсулина и укрепить иммунитет. Причем, диетолог посоветовала не очищать фрукт от пленки, так как в ней содержится нарингин — вещество, ускоряющее метаболизм и оказывающее желчегонный эффект.
Сбросить вес также помогут некоторые пряности. Имбирь стимулирует пищеварительные железы к выработке ферментов, улучшающих процесс расщепления пищи. Специалист также посоветовала использовать при приготовлении блюд корицу, которая стабилизирует уровень сахара в крови и создает ощущение сытости.
Однако Ирина Торопыгина напомнила, что, несмотря на полезные свойства перечисленных продуктов, употреблять в пищу их стоит умеренными порциями и не превышать дневную норму калорий.