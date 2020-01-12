Следователи сообщили подробности гибели пенсионера в Мокшанском районе

В Мокшанском районе Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь 83-летнего мужчины. В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили подробности.

По данным следствия, днем 11 января на улице Парижской в селе Потьма вспыхнул дом. Дежурному МЧС о происшествии сообщили соседи. После того, как пожарные потушили полыхающее жилище, они нашли внутри тело пожилого хозяина. Мужчина проживал один.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают все причины трагедии.