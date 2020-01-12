В России хотят сделать для инвалидов бесплатный проезд по платным дорогам

Отмечается, что право бесплатного проезда по таким магистралям есть у спецтранспорта, машин общего пользования и почты, однако такая незащищенная категория граждан, как инвалиды, этой возможности не имеет.
Авторы инициативы считают, что право инвалидов на льготный проезд по платным дорогам будет способствовать развитию доступной среды для них. Также отмечается, что инициатива направлена на повышение уровня социальной защиты инвалидов, что и является обязанностью государства, в том числе в рамках исполнения Конвенции ООН о правах инвалидов.