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В России хотят сделать для инвалидов бесплатный проезд по платным дорогам

12 января в 17:56 160 просмотров

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить инвалидов от оплаты проезда по платным дорогам при наличии соответствующего знака на автомобиле, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Отмечается, что право бесплатного проезда по таким магистралям есть у спецтранспорта, машин общего пользования и почты, однако такая незащищенная категория граждан, как инвалиды, этой возможности не имеет.

Авторы инициативы считают, что право инвалидов на льготный проезд по платным дорогам будет способствовать развитию доступной среды для них. Также отмечается, что инициатива направлена на повышение уровня социальной защиты инвалидов, что и является обязанностью государства, в том числе в рамках исполнения Конвенции ООН о правах инвалидов.


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