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Пензенцам напомнили о правилах пожарной безопасности (видео)

12 января в 22:39 130 просмотров

В январские послепраздничные дни сотрудники пожарного надзора Пензенской области вышли в частный сектор, чтобы провести профилактические беседы с населением и напомнить людям правила пользования газовым и электрооборудованием. Как показывает статистика, зимой увеличивается риск возникновения пожаров.

Люди в форме МЧС с наступлением Нового года стали чаще появляться в частном секторе Пензы. В этот раз они отправились с рейдом в Веселовку. Задача проста: напомнить, что пожарная безопасность жителей домов находится, по большей части, в их собственных руках, сообщает телеканал «Экспресс».

Внимательно следить за работой приборов обогрева и освещения, не оставлять маленьких детей без присмотра, не курить в помещении — вот основные правила, о которых напоминают людям. Чтобы закрепить разговор, каждому хозяину домовладения дают небольшие буклеты с полезной информацией.

Нередко достучаться до хозяев не получается, ведь многие уже вышли на работу — тогда памятку сотрудники оставляют в почтовом ящике. Параллельно происходит визуальный осмотр строений, в том числе — бань во дворе. Профессиональному взгляду сразу попадаются на глаза нарушения — например, отсутствие на трубе искрогасителя. За это хозяину может грозить штраф.

Статистика начала 2020 года неутешительна: в Пензенской области уже случилось 43 пожара, в которых девять человек погибли, двое получили травмы, троих удалось спасти.

«Люди выпивают, курение становится неконтролируемым, ложатся спать с сигаретой или просто отдохнуть в кресле. Уголек падает, никто не замечает этого, начинается тление, накапливаются газы и человек может просто задохнуться», — пояснил старший инспектор отдела Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Владимир Букреев.

Профилактические рейды носят регулярный характер. В зоне особого внимания пожарных инспекторов находятся многодетные семьи, одинокие престарелые люди, социально неадаптированные граждане.


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