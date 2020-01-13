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В России создадут перечень востребованных должностей для педагогов

13 января в 03:17 180 просмотров

В России в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом, будет создан отдельный перечень самых востребованных должностей среди учителей, сообщает ТАСС.

Так, на ежегодной основе будет вестись отдельный мониторинг обеспеченности школ и иных образовательных организаций кадрами, а также перечень наиболее востребованных педагогических должностей в разрезе учебных предметов.

Кроме того, Минпросвещения совместно с Минобрнауки и региональными органами управления образованием будет определять потребность в подготовке педагогических кадров по программам высшего образования. Также особое внимание уделяется оценке региональных систем оплаты труда учителей. Отмечается, что распоряжение открывает возможность студентам вузов проходить учебные модули и практики педагогического профиля по своему направлению подготовки еще в процессе обучения.


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