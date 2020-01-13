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Белозерцев поздравил пензенских журналистов с Днем печати

13 января в 09:06 186 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил представителей СМИ с Днем печати, который в России отмечается 13 января.

«От петровских «Ведомостей» до современных газет и иллюстрированных журналов, интернет-изданий, внедрение инновационных технологий в полиграфию — вот славный путь отечественной печати, пройденный за три столетия. Труд журналиста важен и ответственен, вы обладаете огромным влиянием на общественное мнение, ведь вам доверено одно из самых мощных орудий — печатное слово.

Оперативная, всегда правдивая информация о социально значимых событиях, происходящих в стране и регионе, публикация серьезных аналитических и проблемных материалов — основа достигнутых успехов лучших представителей пензенской журналистики. Признание читателей — основной показатель вашей плодотворной деятельности, ее общественная значимость несомненна.

Искренней признательности заслуживаете вы за продвижение положительного имиджа Сурского края, достойный вклад в популяризацию его богатейшего историко-культурного наследия», — отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенским журналистам крепкого здоровья, благополучия, счастья, вдохновения и новых творческих успехов, удачи во всех делах и начинаниях.


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