Интернет-магазины протестировали упрощенную систему оплаты товаров

К системе уже подключились 36 банков, но пока оплату товаров и услуг тестируют только восемь финансовых организаций. В ЦБ ожидают, что она будет полномасштабно развернута уже в 2020 году. Чтобы сделать покупки с помощью новой технологии, нужно в мобильном приложении магазина выбрать способ оплаты «через СБП» — после нажатия этой кнопки клиента «перебросит» в приложение его мобильного банка, где он сможет подтвердить платеж.

Больше половины предоплаченных заказов приходится на мобильное приложение — новый способ оплаты подойдет пользователям, которые совершают покупки со смартфона, отмечают эксперты. Продавцам выгодно, чтобы их клиенты платили через СБП, поскольку так они избегают высоких тарифов за эквайринг (оплату картой).