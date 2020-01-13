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Интернет-магазины протестировали упрощенную систему оплаты товаров

13 января в 09:12 174 просмотра

Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет сделать покупку в интернет-магазине через сервис Центробанка (ЦБ) без QR-кода, сообщают «Известия».

К системе уже подключились 36 банков, но пока оплату товаров и услуг тестируют только восемь финансовых организаций. В ЦБ ожидают, что она будет полномасштабно развернута уже в 2020 году. Чтобы сделать покупки с помощью новой технологии, нужно в мобильном приложении магазина выбрать способ оплаты «через СБП» — после нажатия этой кнопки клиента «перебросит» в приложение его мобильного банка, где он сможет подтвердить платеж.

Больше половины предоплаченных заказов приходится на мобильное приложение — новый способ оплаты подойдет пользователям, которые совершают покупки со смартфона, отмечают эксперты. Продавцам выгодно, чтобы их клиенты платили через СБП, поскольку так они избегают высоких тарифов за эквайринг (оплату картой).


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