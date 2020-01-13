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В центре Пензы жестко столкнулись две легковушки

13 января в 09:23 230 просмотров

Пользователь утром 13 января разместил в Сети фото с места аварии, которая произошла на одном из перекрестков в центре Пензы.

Машины столкнулись на перекрестке улиц Максима Горького и Володарского. Одним из участников ДТП стала машина с логотипом «Яндекс.Такси».

«Пострадавших нет. Время — 7:57», — написал автор поста.

Судя по опубликованным кадрам, столкновение было сильным — у обоих авто серьезно повреждены капоты. На месте работали сотрудники ГИБДД, медики. Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что следует быть внимательными за рулем и строго соблюдать правила дорожного движения.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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