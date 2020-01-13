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В Засечном ночью сгорел дорогой кроссовер

13 января в 09:28 364 просмотра

В селе Засечное Пензенской области в ночь на 13 января вспыхнула иномарка.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, Land Rover стоял возле дома № 3 по улице Прибрежный бульвар. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и панель приборов авто на площади два квадратных метра.

Тушили горящую иномарку восемь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

В региональном ГУ МЧС предупреждают автовладельцев о необходимости следить за состоянием машин, иметь огнетушитель. Часто причинами возгорания техники являются неисправность проводки (может быть нарушена при установке автозапуска), утечка топлива, перегрев двигателя, повреждение аккумулятора.

Фотография: видео и скриншот - https://vk.com/sputnik_penza

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