В Засечном ночью сгорел дорогой кроссовер

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, Land Rover стоял возле дома № 3 по улице Прибрежный бульвар. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и панель приборов авто на площади два квадратных метра.
Тушили горящую иномарку восемь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.
В региональном ГУ МЧС предупреждают автовладельцев о необходимости следить за состоянием машин, иметь огнетушитель. Часто причинами возгорания техники являются неисправность проводки (может быть нарушена при установке автозапуска), утечка топлива, перегрев двигателя, повреждение аккумулятора.