В кафе в Пензенском районе трудился повар-нелегал

Сотрудники УМВД России по Пензенской области задержали иностранца, который незаконно жил и работал в стране.

Полицейские получили сведения, что в одном из кафе в селе Засечное мигрант работает поваром и официантом. При проверке эта информация подтвердилась.

«Установлено, что гражданин Таджикистана нелегально находился в нашей стране с 2017 года. Никаких документов, в том числе удостоверяющих личность и разрешающих осуществлять трудовую деятельность, у него при себе не оказалось», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении мужчины сотрудники полиции составили административные материалы. Суд принял решение о выдворении иностранца с территории страны. Также ему назначили административный штраф — 2 000 рублей за то, что он работал без соответствующего разрешения.

Кроме того, за незаконное трудоустройство нелегала владельцу кафе грозит штраф от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.