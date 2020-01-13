Российские чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице

Чиновники обсудят повышение нижней планки размера пособий по безработице до прожиточного минимума — это может произойти на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщают «Известия».

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, координирующей Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, заявили, что вопрос могут рассмотреть «в течение 2020 года» при инициативе профсоюзной стороны.

Позицию работников в РТК представляет Федерация независимых профсоюзов России, которая и планирует провести консультации, рассказал зампредседателя организации Александр Шершуков.

Изначально консультации были запланированы на 2018−2020 годы генеральным соглашением между правительством, работодателями и профсоюзами по инициативе последних. Но пока обсуждения не состоялись.

В настоящее время нижняя планка пособия по безработице составляет 1500 рублей, а прожиточный минимум — около 12 тыс. Нынешний уровень пособия слишком занижен и не обеспечивает даже элементарного выживания, но предложений по верхней планке пока нет.

Чтобы увеличить выплаты, нужен многолетний переходный период либо стоит возродить существовавший в России до 2001 года Государственный фонд занятости населения, куда граждане будут направлять часть зарплаты на случай потери работы, считают эксперты. Стоит учесть, что число зарегистрированных на бирже труда россиян в связи с увеличением пособий может вырасти.