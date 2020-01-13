Пензенцев приглашают на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»

Акция пройдет в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова , начало — в 15:00. Присоединиться к ней смогут все желающие любого возраста.

«Проверка и объявление результатов состоятся сразу же: участники увидят свои ошибки и смогут задать свои вопросы историкам, проводившим эту познавательную игру», — написано на сайте облправительства.

Кроссворд будут писать одновременно в нескольких городах страны. Данный формат придумали в Московском городском педагогическом университете, его поддержали учебные заведения, библиотеки и музеи страны. Чтобы написать кроссворд, не нужно обладать специальными знаниями, достаточно уметь мыслить логически и иметь желание отгадывать загадки.