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Пензенцев приглашают на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»

13 января в 09:59 188 просмотров

25 января пензенцы смогут присоединиться к просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд» (0+).

Акция пройдет в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, начало — в 15:00. Присоединиться к ней смогут все желающие любого возраста.

«Проверка и объявление результатов состоятся сразу же: участники увидят свои ошибки и смогут задать свои вопросы историкам, проводившим эту познавательную игру», — написано на сайте облправительства.

Кроссворд будут писать одновременно в нескольких городах страны. Данный формат придумали в Московском городском педагогическом университете, его поддержали учебные заведения, библиотеки и музеи страны. Чтобы написать кроссворд, не нужно обладать специальными знаниями, достаточно уметь мыслить логически и иметь желание отгадывать загадки.


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