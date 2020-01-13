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Под Пензой инспекторы поймали пьяного водителя на угнанном авто

13 января в 10:19 152 просмотра

Пензенские сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который ехал на чужой машине. По данному факту проводится проверка.

24-летнего пензенца за рулем ВАЗ-2114 остановили сотрудники ГИБДД на 612-м километре трассы М-5 «Урал». В ходе освидетельствования выяснилось, что мужчина был пьян.

«В то время, как инспекторы составляли протокол по факту административного правонарушения, в полицию Мокшанского района обратился с заявлением 27-летний гражданин. Он сообщил, что накануне ночью от дома в селе Царевщино у него угнали «Ладу» 14-й модели», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Оказалось, что именно эту машину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.

Полицейские напоминают жителям области, что о совершенных против них преступлений следует немедленно обращаться по телефонам 02 или 102. Чем скорее это будет сделано, тем оперативнее можно будет задержать злоумышленников.


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