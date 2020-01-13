Закрытие новогодней кампании в Пензе
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В парке им. Белинского завершили новогоднюю кампанию

13 января в 10:31 126 просмотров

В Пензе в парке имени В. Г. Белинского состоялось закрытие новогодней кампании.

В рамках закрытия посетители парка встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, котом Леопольдом, Снежной Королевой, забавными мышами, Малефисентой, Чудом-Юдом и сказочной белочкой, сообщили в пресс-службе мэрии. Взрослые пензенцы активно помогали своим детям и внукам в поиске ключей, с помощью которых Снежная Королева заколдовала новогоднюю елку.

Также ребята совершили увлекательное путешествие на волшебном парашюте. Они выполняли интересные задания и занимательные конкурсы. Подвижные игры и зажигательные танцы в кругу друзей порадовали не только детей, но и их родителей.

Напомним, также закрытие новогодней кампании 12 января прошло на площади им. В. И. Ленина. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_gorodskikh_parkakh_zavershilas_novogodnyaya_kampaniya/

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