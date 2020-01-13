В парке им. Белинского завершили новогоднюю кампанию

В Пензе в парке имени В. Г. Белинского состоялось закрытие новогодней кампании.

В рамках закрытия посетители парка встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, котом Леопольдом, Снежной Королевой, забавными мышами, Малефисентой, Чудом-Юдом и сказочной белочкой, сообщили в пресс-службе мэрии. Взрослые пензенцы активно помогали своим детям и внукам в поиске ключей, с помощью которых Снежная Королева заколдовала новогоднюю елку.

Также ребята совершили увлекательное путешествие на волшебном парашюте. Они выполняли интересные задания и занимательные конкурсы. Подвижные игры и зажигательные танцы в кругу друзей порадовали не только детей, но и их родителей.