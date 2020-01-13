Пензенец пострадал в ДТП в центре города

Пост о ДТП он разместил в группе соцсети «ВКонтакте», подкрепив его снимком с места происшествия. Автор уточнил, что столкнулись две легковушки примерно в 10:20 на перекрестке улиц Гоголя и Красная Горка.

«Один пострадавший, состояние — не тяжелое», — добавил он.

Судя по фото, участниками аварии стали Opel и ВАЗ. У отечественной легковушки от удара разлетелся бампер, помялся капот и разбилась фара. Повреждений иномарки не видно. На месте работают инспекторы. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенских водителей соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, автолюбителям рекомендуют управлять машинами плавно, без резких маневров, чтобы избежать заноса.