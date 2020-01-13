Пензячка возмутилась хамским поведением водителя автобуса

Жительницу Пензы возмутило поведение водителя автобуса № 130. Об этом она написала в « Жалобную книгу » информагентства.

Пензячка уточнила, что дело разворачивалось 5 января.

«Я села в автобус № 130 на остановке рядом с горбольницей № 6, в транспорте очень громко играла музыка, я тактично попросила сделать ее тише, и на меня сразу в агрессивной форме посыпались отборный мат и угрозы выкинуть из автобуса!» — написала женщина.

«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут обращаться в «Жалобную книгу» информагентства. На все вопросы пензенцев ведомства направят официальные ответы.