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Пензячка возмутилась хамским поведением водителя автобуса

13 января в 11:19 136 просмотров

Жительницу Пензы возмутило поведение водителя автобуса № 130. Об этом она написала в «Жалобную книгу» информагентства.

Пензячка уточнила, что дело разворачивалось 5 января.

«Я села в автобус № 130 на остановке рядом с горбольницей № 6, в транспорте очень громко играла музыка, я тактично попросила сделать ее тише, и на меня сразу в агрессивной форме посыпались отборный мат и угрозы выкинуть из автобуса!» — написала женщина.

«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут обращаться в «Жалобную книгу» информагентства. На все вопросы пензенцев ведомства направят официальные ответы.


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