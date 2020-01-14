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Список поликлиник Пензенской области с «открытыми регистратурами»

14 января в 08:12 236 просмотров

В Пензенской области в 20 поликлиниках работают регистратуры «открытого» типа.

Третий год в регионе реализуют проект «открытая регистратура», который подразумевает организацию пространства с электронной системой управления очередью, безбарьерный контакт сотрудников регистратуры и пациентов, зонирование пространства.

«Также — понятная навигация по поликлинике, комфортные условия пребывания сотрудников и пациентов в медицинской организации. Рабочее место регистратора строится по принципу «ближе к посетителю» без стеклянных перегородок», — пояснили в минздраве региона.



В 2020 году планируется сделать еще четыре «открытые регистратуры» в медучреждениях.

Напомним, одной из последних в регионе «открытая регистратура» появилась в Башмаковской районной больнице. Новый формат работы реализуется в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны.


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