Список поликлиник Пензенской области с «открытыми регистратурами»

В Пензенской области в 20 поликлиниках работают регистратуры «открытого» типа.

Третий год в регионе реализуют проект «открытая регистратура», который подразумевает организацию пространства с электронной системой управления очередью, безбарьерный контакт сотрудников регистратуры и пациентов, зонирование пространства.

«Также — понятная навигация по поликлинике, комфортные условия пребывания сотрудников и пациентов в медицинской организации. Рабочее место регистратора строится по принципу «ближе к посетителю» без стеклянных перегородок», — пояснили в минздраве региона.





В 2020 году планируется сделать еще четыре «открытые регистратуры» в медучреждениях.

Напомним, одной из последних в регионе «открытая регистратура» появилась в Башмаковской районной больнице. Новый формат работы реализуется в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны.