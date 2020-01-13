В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий освобождение россиян, чей доход — менее двух МРОТ (минимальных размеров оплаты труда), от уплаты НДФЛ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Соавторами также выступили вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин.

«Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В информагентстве также напомнили о том, что с 1 января 2020 года размер МРОТ установлен в размере 12 130 рублей.

По мнению авторов проекта, отмена НДФЛ для граждан с таким доходом «позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения», а также «окажет им реальную поддержку». Законопроект направлен премьер-министру Дмитрию Медведеву.