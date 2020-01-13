Россиянам поднимут цены на сотовую связь

Некоторые сотовые операторы заявили, что повысят цены на тарифы с 13 января, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что операторы, которые поднимают цены, уже разослали своим абонентам оповещения в конце 2019 года.

Как пояснили операторы, на такой шаг они пошли с учетом роста потребления услуг абонентами. Они уточнили, что нововведения затронут лишь небольшое число клиентов. Также рост цен возможен из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

По оценке аналитического агентства Content Review, подорожание тарифов в наступившем году неизбежно, это вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17−18%.