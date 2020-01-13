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Начальник ДепСМИ Пензенской области поздравила журналистов с праздником

13 января в 12:10 196 просмотров

13 января — День российской печати. С профессиональным праздником журналистов поздравила начальник Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер.

«В современном мире роль средств массовой информации трудно переоценить. Вы достоверно и оперативно информируете пензенцев о самых важных событиях в политической, общественной, культурной и спортивной жизни, рассказываете о людях, чьи свершения и талант заслуживают того, чтобы ими по праву гордились земляки. Это — главное содержание вашей плодотворной работы и залог достигнутых успехов.

В этот торжественный день особые слова признательности и благодарности выражаю славным ветеранам пензенской журналистики за многолетний вдохновенный труд, неизменную верность делу, которому вы посвятили свою жизнь», — сказано в поздравлении.

Екатерина Шнайдер пожелала журналистам здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях, запоминающихся материалов и неиссякаемой творческой энергии.

Фотография: скриншот - http://pnzreg.ru/virtual-reception/phonebook/9760

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