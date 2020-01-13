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Пензячка нашла в такси телефон и попала под статью

13 января в 12:18 222 просмотра

Жительницу Пензы подозревают в краже сотового телефона.

С заявлением в полицию обратилась 49-летняя женщина. Она сообщила, что ночью пользовалась услугами такси и забыла в машине телефон, который впоследствии похитили.

Правоохранители установили, что в случившемся может быть виновна 40-летняя пензячка, которая ездила на этом такси и взяла телефон заявительницы. Женщина призналась в содеянном, похищенное изъяли.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Пензячке может грозить до двух лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские напоминают жителям области, что о совершенных против них преступлениях следует немедленно сообщать по телефонам 02 или 102. Чем быстрее это будет сделано, тем оперативнее можно будет задержать злоумышленников.


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