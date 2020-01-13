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Вадинскую пару поздравили с бриллиантовой свадьбой

13 января в 12:53 188 просмотров

В Вадинском районе Пензенской области состоялось торжественное чествование семейной пары Анатолия и Анны Шишкиных, которые прожили в браке 60 счастливых лет.

С юбилеем совместной жизни их поздравила руководитель территориального отдела ЗАГС Вадинского района Людмила Анненкова.

«Символом этого юбилея является бриллиант — самый прочный, твердый и дорогостоящий из драгоценных камней, который символизирует постоянство и любовь. […] Бриллиантовая свадьба — это важная страница семейной летописи, незабываемый счастливый момент жизни. Супруги за это время стали двумя половинками одного целого, у них теперь много общего. Они живут друг для друга, наслаждаются каждым моментом», — отметили в пресс-службе управления регионального ЗАГС.

Анатолию и Анне Шишкиным вручили благодарность от главы администрации района Михаила Буслаева и памятный подарок.

Пара зарегистрировала брак в 1960 году в Коповском сельсовете Вадинского района. У юбиляров — двое детей и двое внуков. Свои семейные годы супруги прожили во взаимном уважении и согласии, они с большой нежностью и любовью отзываются друг о друге.

Фотография: http://zags.pnzreg.ru/news/1719/

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