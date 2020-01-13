В Арбеково легковушка подрезала маршрутку. ВИДЕО

Мужчина опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 7:40 возле Ульяновского парка.
Судя по кадрам, маршрутка ехала по второй полосе, а легковушка двигалась со стороны монумента «Самолет» и подрезала микроавтобус. В результате автомобили столкнулись.
Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, их просят не совершать резких маневров, чтобы избежать заноса.