Из Пензенской области за год выдворили 120 иностранцев

В Пензенской области подвели итоги работы по выдворению нелегалов с территории региона.

В частности, за 2019 год сотрудники управления федеральной службы судебных приставов по региону принудительно заставили уехать 120 нелегальных мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Зачатую, это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины, Казахстана, Армении и ряда других соседних государств», — пояснили в ведомстве.

Недавно мы писали об одном из подобных случаев. Под Пензой в кафе работал поваром и официантом гражданин Таджикистана. Мужчина не имел разрешения заниматься трудовой деятельностью в России.