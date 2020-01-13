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Из Пензенской области за год выдворили 120 иностранцев

13 января в 13:20 154 просмотра

В Пензенской области подвели итоги работы по выдворению нелегалов с территории региона.

В частности, за 2019 год сотрудники управления федеральной службы судебных приставов по региону принудительно заставили уехать 120 нелегальных мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Зачатую, это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины, Казахстана, Армении и ряда других соседних государств», — пояснили в ведомстве.

Недавно мы писали об одном из подобных случаев. Под Пензой в кафе работал поваром и официантом гражданин Таджикистана. Мужчина не имел разрешения заниматься трудовой деятельностью в России.


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