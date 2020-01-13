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Погибшего в жутком ДТП на повороте на Васильевку доставали спасатели

13 января в 13:33 256 просмотров

В Пензенской области на трассе «Нижний Новгород-Саратов» в районе села Васильевка в ДТП погибли двое мужчин. На место выезжали спасатели.

Авария произошла 11 января в 19:35 на 416 километре трассы. В результате столкновения двух легковушек погибли двое мужчин: 45-летние водитель и пассажир ВАЗ-2112.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, водителя отечественной легковушки зажало в кабине. Специалисты извлекали тело с помощью специнструмента.

«Двое других пострадавших были извлечены из автомобилей до прибытия спасателей. Специалисты провели комплекс мероприятий по ликвидации вторичных поражающих факторов при ДТП», — добавили в ведомстве.

Напомним, участниками аварии стали ВАЗ-2112 и Skoda Fabia. Иномаркой управляла 29-летняя женщина, ей медики оказали помощь на месте и отпустили. По факту случившегося проводится проверка.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2020/01/13/10462643

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