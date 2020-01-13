У российских учителей изменится система оплаты труда

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на интервью министра в «Российской газете».

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки», — сказала Ольга Васильева.

Отмечается, что именно такие рекомендации регионы получают ежегодно. Проблема, по словам министра, заключается в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, каким образом начислять оклады, набавки, а также стимулирующие выплаты и далеко не все соблюдают пропорцию «70 на 30».

Однако, по словам Ольги Васильевой, на сегодняшний день разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда. Благодаря новой модели станет возможным прописать базовые гарантии на федеральном уровне.