Пензенца возмутила начинка граната

Житель Пензы рассказал в Сети о своей неудачной покупке фруктов.

Мужчина опубликовал фотографию разрезанного граната в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что купил фрукт в сетевом магазине на улице Калинина. Судя по фото, плод полностью сгнил изнутри.

«Приятного аппетита», — добавил автор поста.

Пользователи в комментариях предположили, что в инциденте виноват поставщик фруктов, а не магазин, так как снаружи гранат выглядел свежим, а внутрь никто заглянуть не мог.

«А как продавцы должны были это увидеть? С помощью рентгена?» — задался вопросом Андрей.

«Вот так и с людьми бывает. Снаружи — одно, а внутри — другое», — пофилософствовала Анна.

Подписчики также предложили мужчине отнести фрукт обратно в магазин, чтобы вернуть деньги. В случае отказа они посоветовали пензенцу обратиться в Роспотребнадзор.