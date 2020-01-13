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Пенза — в десятке лидеров рейтинга «Город России. Национальный выбор»

13 января в 14:25 34 просмотра

В России стартовало голосование (0+) за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны в 2020 году. Жителей региона призывают поддержать Пензу.

Голосование стартовало 10 января. По состоянию на два часа дня 13-го Пенза располагается на девятой строчке, за нее отдали голоса 1826 человек.

Принять участие в проекте можно ЗДЕСЬ, проголосовать может любой желающий. Из всех крупных административных центров страны следует выбрать город, который, по вашему мнению, обладает неповторимым историческим и культурным наследием и достоин стать национальным символом, сообщается на сайте «Туризм и отдых в Пензенской области».

Отметим, что, согласно информации на сайте проекта, в 2019 году Пенза заняла шестое место, набрав 101 674 голоса. Лидером оказались Чебоксары (269 449 голосов).

Фотография: Скриншот - https://xn----etbdra6aacodma.xn--p1ai/

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