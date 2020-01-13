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В Кузнецке неизвестное авто насмерть сбило мужчину

13 января в 14:38 222 просмотра

В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП, которое унесло жизнь мужчины.

По предварительным данным, 11 января в 00:20 напротив дома № 52 по улице Дарвина неизвестный автомобиль сбил 31-летнего мужчину. В результате пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали, однако по дороге в больницу он скончался.

«По данному факту проводится проверка. В настоящее время принимаются меры по установлению личности водителя и его задержанию», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Напомним, за оставление места ДТП, где пострадали люди, водителям может грозить штраф — до 80 тысяч рублей или до года лишения свободы. Сотрудники ГИБДД просят пензенцев быть внимательными и осторожными, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал. Инспекторы советуют автолюбителям управлять машинами плавно и без резких маневров, чтобы избежать заноса.


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