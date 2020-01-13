Где можно купаться в Пензенской области на Крещение. КАРТА

Крещением традиционно заканчиваются Рождественские Святки. Праздник начинается вечером 18 числа, именно тогда в народе принято совершать омовения.

В 2020 году в регионе будет 40 мест для купания в Крещенскую ночь. Посмотреть их можно на интерактивной карте.

Список мест:

— р. п. Башмаково, пруд Смагин;

— р. п. Беково р. Хопер;

— п. Сахзавод о. Глубокое;

— 2,5 км. от пос. Шарово, пруд Редкий Дуб;

— пруд «Бригадный», с. Бессоновка, ул. Луговая;

— пруд «Береза», 1 км. севернее с. Чертково;

— пруд «Володарский» НП «Дутский санаторий», ул. Володарского;

— пруд в с. Лопуховка, ул. Лопуховское лесничество;

— г. Городище, р. Юловка;

— р. п. Исса, река Исса, ул. Набережная, д.110;

— с. Уварово, река Сухой Широкоисс, ул Новенская;

— южная окраина с. Бекетовка, Барский пруд;

— ц. ус.свх. «Уваровский», пруд на въезде в населенный пункт со стороны р. п. Исса;

— с. Булычево, пруд около ул. Свободы;

— с. Дмитриевка, река Исса, окраина ул. Центральная;

— с. Кевдо-Мельситово Каменского района, река Малый Атмис;

— село Сущевка, река Колышлей;

— село Трескино, река Колышлей;

— с. Б. Вьяс, озеро «Байкал», «Михайлова слобода»;

— с. Липовка, ул Мира река Шукша;

— с. Липяги, в центре села на водоеме;

— с. Наровчат, ул. Строительная, пруд «Военный»;

— с. Засечное, мкр. Спутник, р. Сура;

— с. Соловцовка, нижний пруд;

— с. Урлейка, искусственный водоем ИП Демин С. М. ;

— с. Воскресеновка, пруд «Барский»;

— р. п. Золотаревка, пруд Верхний;

— с. Дубенское, водохранилище на р. Пензятка;

— г. Сердобск, р. Сердоба 60 метров выше по течению от автомобильного моста на с. Пригородное;

— с. Кирово, пруд в селе;

— с. Мещерское, пруд ул. Вяземского;

— Карповка, р. Сердоба;

— с. Секретарка, р. Хопер, в селе под автомобильным мостом;

— р. Хопер, Западная окраина с. Куракино;

— р. п. Тамала, ул. Совхозная, пруд Богдановский;

— с. Ульяновка, пруд Алексеевский;

— р. п. Шемышейка, р. Уза;

— г. Пенза; ул. Одоевского, 2;

— русло р. Суры в районе ГПЗ-24 в Пензе;

— г. Заречный, пруд зоны отдыха «Лесная».

Иордани готовят совместно с сотрудниками МЧС, которые вместе с медиками будут дежурить у мест купания всю ночь. Пензенцам советуют соблюдать меры безопасности и быть осторожными, чтобы избежать несчастных случаев. Для этого даны следующие рекомендации:

По словам иерея Владимира Скоробогатова, котрый является руководителем информационного отдела Пензенской епархии, настоятелем Никольского храма в Ахунах, купания — это народный обычай, то есть не обязательный элемент празднования Крещения Господня.

«Помимо этого, данная традиция обросла суевериями, вроде того, что купание в проруби на Крещение смывает с человека грехи. На самом деле очищение от грехов происходит в результате покаяния — процесса, который у православного христианина должен проходить непрерывно, в течение всей его жизни. Для такого человека самое главное — прийти на богослужение в день Крещения Господня и, по возможности, исповедоваться и причаститься. С другой стороны, купание в проруби для кого-то может стать первым религиозным опытом, благодаря которому человек начнет делать первые шаги в духовной жизни. Ну, а рекомендации для тех, кто желает окунуться в этот день в прорубь или источник — такие же, как у минздрава и МЧС — купаться можно, учитывая состояние своего здоровья и помня о технике безопасности», — сказал он.

Еще раз отметим, что ни в коем случае нельзя купаться в прорубях, сделанных самостоятельно, в состоянии опьянения и с проблемами здоровья.

Возрастные ограничения на массовые мероприятия — 0+.