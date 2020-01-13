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Пензенец едва не потерял машину из-за нетрезвого пассажира

13 января в 16:13 128 просмотров

Пензенец взял в аренду иномарку у знакомого, но машину у него угнали. Мужчина обратился в полицию.

Горожанин рассказал, что возил по Пензе двух человек, в конце они подъехали к дому владельца автомобиля. Один из пассажиров ушел, чтобы расплатиться с собственником машины за поездку. После долгого ожидания пензенец пошел за ним, чтобы поторопить. При этом двигатель машины продолжал работать, ключ остался в замке зажигания. Когда он отошел на несколько метров, то услышал, как автомобиль уезжает, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Пензенской области был объявлен план «Перехват». Машину полицейские обнаружили во дворе дома на проспекте Победы. Злоумышленником оказался 28-летний пензенец, ранее судимый за угоны. Оказалось, что мужчина был пьяный.

По факту угона возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что сотрудники ГИБДД остановили 24-летнего пензенца за рулем ВАЗ-2114, водитель оказался пьян, а машина — в угоне.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19295598/

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