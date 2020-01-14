В Пензе ищут резидентов в технопарк «Яблочков»

В Пензе проходит конкурс на аренду помещений в бизнес-инкубаторе «Яблочков», он продлится до 30 января.

Как сообщает пресс-служба мэрии, здание на ул. Дружбы, 4 оснащено современной техникой и спецоборудованием, что позволит резидентам развивать бизнес в комфортных условиях. Для того, чтобы претендовать на аренду помещения, необходимо иметь зарегистрированное ИП или юридическое лицо, собрать пакет учредительных документов, описать бизнес-проект, подобрать подходящую площадь и подать заявку до 9 часов утра 30 января.

Резиденты также смогут получать поддержку в виде консультаций, информации о бесплатных семинарах и тренингах, обучающих курсах от регионального объединения бизнес-инкубаторов.

Больше информации о конкурсе можно получить, обратившись в ГКУ «ПРОБИ» по адресу: ул. Гагарина, 16, офис 206, или позвонив по телефонам: (8412) 636−785, 636−754.