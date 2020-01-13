В Пензе впервые будет запущено мобильное приложение управляющей компании

Управляющая компания «Территория жизни» образована в 2014 году, когда был построен жилой комплекс «Измайловский». За прошедшие годы, преодолев все трудности и приобретя большой опыт, смогла полноценно встать на ноги и взять на обслуживание ни один-два дома, а целых два микрорайона — ЖК «Измайловский» и новый современный ЖК «Арбековская застава». Сегодня управляющая компания «Территория жизни» — это 19 жилых домов и коммерческая недвижимость. Всего более 3 200 квартир и порядка 161 000 квадратных метров.

Очередной год подошел к концу. Итоги прошедших 12 месяцев работы подведены, планы на будущий год намечены. О том, что удалось сделать, а что осталось лишь на бумаге, о самых ярких моментах минувшего года и какие впереди цели и задачи мы поговорили с директором управляющей компании «Территория жизни» Романом Дунаевым.

— У вас на обслуживании в основном новые дома, которые находятся на гарантии у застройщика (ФЗ № 214). Отсюда у людей непонимание, чем занимается управляющая компания, когда дома новые и не требуют капитального или даже косметического ремонта.



— Действительно, средний возраст обслуживаемых нами многоквартирных домов 3−4 года. Новостройки, которые мы берем на сервисное обслуживание, еще нужно «завести», чтобы в домах можно было комфортно жить. Для этого должны работать все его артерии — коммуникации: водо- и теплоснабжение, электроэнергия, канализация, водоотведение. Это большая, важная, но почти незаметная для жителей работа специалистов управляющей компании. А чтобы как можно дольше сохранить внутреннее и внешнее убранство домов, требуется поддерживать чистоту и порядок везде — в подъезде, на придомовой территории. От всего этого зависит настроение собственников, их отношение к управляющей компании. Отмечу, что новосёлы ЖК «Арбековская застава» и ЖК «Измайловский» выбирали нас путем голосования. А это, кстати, говорит о многом, в частности, о репутации компании, имеющей определенный багаж знаний, нам доверяют.

— Некоторые управляющие компании испытывают финансовые трудности, имея многомиллионные задолженности. Как обстоят дела у вас?

— Наша компания одна из немногих, кто может похвастаться отсутствием долгов перед ресурсоснабжающими и другими организациями. Но так было не всегда. Когда я пришел в компанию в качестве руководителя чуть более полутора лет назад, задолженность была и довольно внушительная. Но нам удалось в кратчайшие сроки погасить все накопившиеся долги, совершить переход на прямые договоры между собственниками квартир и ресурсниками.

— Имеются ли долги у населения перед управляющей компанией? Как вы работаете с людьми, какого результата удалось добиться за минувший год?

— Да, долги, к сожалению, есть. Связано это, в основном, с отсутствием правовой грамотности у граждан, незнанием законодательства. Если в квартире никто не проживает, это еще не означает, что не нужно платить за коммунальные услуги. Мы постоянно проводим работу с жителями наших микрорайонов, разъясняем правила и требования. И стараемся не доводить до крайних мер — взыскание долгов через суд. Призываем всех наших жителей быть более ответственными.

— Трудно найти человека, который бы сказал, что полностью удовлетворён работой своей управляющей компании. Как вы налаживаете взаимодействие с населением? Удается найти общий язык?

— Когда я пришел в компанию, очередь выстраивалась ежедневно с самого утра. Наши сотрудники принимали в среднем до 50 человек в день. Сейчас, благодаря работе сайта, группы в социальных сетях, где мы даем полную информацию о своей деятельности, отвечаем на вопросы и публикуем объявления о плановых работах, количество обращений непосредственно в офис сократилось существенно. Сегодня в среднем мы принимаем до 20 человек в приемные дни, порядка пяти приходят по разным вопросам ежедневно. Но не стоит забывать, что и количество домов, которые находятся у нас на обслуживании, увеличилось. Чаще всего люди задают вопросы, связанные с оплатой за коммунальные услуги.



— А праздники вы проводите? Какие наиболее яркие мероприятия отметили бы в минувшем году? Как к этому относятся жители? Меняется ли их отношение к УК?

— Конечно, проводим и, мне кажется, у нас любое мероприятие яркое. По-другому и быть не может. Наши микрорайоны современные благоустроенные комфортные красивые, а значит и праздники должны быть яркими и зрелищными. Наши жители этого достойны.

Стараемся подходить к организации событий с креативом. К примеру, традиционный апрельский субботник мы назвали НЕ_субботником, подчеркнув, что уборка территории это не «обязаловка», и мы приглашаем к участию только тех, кто хочет сделать жизнь вокруг лучше. Мы увидели, что к нам присоединились целые семьи. Вместе с детьми мамы и папы сажали деревья. Кроме того, для малышей мы провели познавательные викторины, и конкурсы на знание правил благоустройства.

А еще был рекордной длины шашлык (52 метра — прим. авт.), фестиваль цирка, спортивный турнир «Круглые клюшки» и много других событий. Не смогли оставить без внимания новогодние каникулы. Народные гулянья в ночь с 31 декабря на 1 января и грандиозный салют останутся в памяти наших жителей и гостей Арбековской заставы. Практически каждый день у нас проходили новогодние праздники для детворы и их родителей. Кульминацией стали первые соревнования на ледовой арене — Рождественский турнир по хоккею среди дворовых команд. Это был настоящий праздник спорта.

Сегодня жители очень мало общаются даже с соседями по лестничной клетке, не говоря уже о дворе. И такие праздники, помимо хорошего настроения, позволяют познакомиться друг с другом, наладить дружеские добрососедские отношения, сближают людей, дают возможность обсудить проблемы и пожелания. На этот год мы также запланировали ряд мероприятий, они не только делают нашу жизнь ярче и интереснее, но и стимулируют поддерживать порядок и чистоту в микрорайоне.

— В чем главное преимущество вашей компании перед другими управляющими компаниями?

— У нас динамично развивающаяся компания, и главное ее достоинство, конечно же, люди. Сегодня ежедневно трудятся более 55 сотрудников — это опытные высокопрофессиональные специалисты. Кроме того, далеко не все управляющие компании могут похвастаться наличием собственной специализированной техники. У нас она есть — два фронтальных погрузчика, один из которых мы приобрели в конце 2019 года, пять снегоуборщиков, а также газонокосилки, тримеры и другая техника, которая позволяет нам оперативно и качественно выполнять работы по благоустройству и очистке придомовой территории.

Мы стараемся идти в ногу со временем и быть клиентоориентированными. У нас есть свой сайт, а в ближайшее время, насколько мне известно, мы первыми в Пензе запустим мобильное приложение (6+) — в AppStore для обладателей «яблочных» устройств и Google Play Market для устройств на платформе Android. Мобильное приложение будет иметь удобный и понятный интерфейс, позволяющий без труда совершать переходы в разделы — знакомиться с новостями компании, действующими тарифами, задавать вопросы нашим специалистам, узнавать баланс и оперативно совершать платежи. Надеемся, что наши жители оценят мобильное приложение и станут его активными пользователями.

— Как вы оцениваете работу своей команды в минувшем году? Что удалось сделать из намеченного, что еще в процессе, а что пришлось отложить?

— Проверку на прочность мы выдержали. Нам удалось сохранить нашу территорию жизни благоустроенной и комфортной. Мы работаем на благо жителей, поэтому особое внимание уделяем их досугу. В минувшем году приступили к обустройству аллеи — заасфальтировали дорожки, установили освещение. В наступившем году планируем продолжить ее благоустройство. При поддержке группы компаний «Территория жизни» в Арбековской заставе была построена фестивальная и спортивная площадки, которые могут использоваться ежедневно и круглогодично для проведения массовых мероприятий. Для зимнего досуга установили две горки и залили каток, благодаря нашим партнерам организовали прокат коньков. Ежедневно следим за состоянием площадки. Каждый год заливаем каток и для любителей активного отдыха на свежем воздухе в ЖК «Измайловский». В наступившем году продолжим работу над повышением уровня сервиса, эффективности и качества наших услуг и комфортности проживания на нашей территории жизни.