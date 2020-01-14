Пензенец просит почистить лестницу у перехода на ул. Володарского

По словам пензенца, ситуация традиционно обостряется в зимний период.

«В прошлом году почистили только после обращения в «Жалобную книгу». В этом году за полтора месяца ни разу не почистили ни ото льда, ни от снега, хотя это один из немногочисленных путей, ведущих в поликлинику. Те, кто может, протоптали альтернативную тропинку по склону в обход, а как быть тем, кто не может пройти по склону? Неужели так сложно почистить девять ступенек полуметровой ширины и один метр пешеходной дорожки? Прошу принять меры», — отметил он.

Информагентство направило официальный запрос в мэрию в связи с ситуацией. Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобную книгу». На каждое обращение будет дан ответ от официальных ведомств.