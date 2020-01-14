Путин поручил избавить врачей от уголовного наказания за утрату наркопрепаратов

Это не касается случаев, когда лекарства умышленно ввели в нелегальный оборот. Фиксация утраты вещества должна производиться комиссионно, пишет «Интерфакс».

Это поручение сформировано по итогам встречи с общественностью в Светлогорске Калининградской области. На то, что медики несут уголовную ответственность за утрату хотя бы одной ампулы препарата, пожаловалась одна из участниц встречи.

Было озвучено мнение, что часто это происходит не по умыслу, а из-за невнимательности и нагрузки. Из-за уголовной ответственности медики боятся работать с такими лекарствами, а это порождает проблему обезболивания, в том числе — в хосписах.