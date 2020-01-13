В Кузнецке после смертельного ДТП установили личность водителя

31-летний мужчина погиб под колесами автомобиля в городе Кузнецке Пензенской области. Машину удалось установить не сразу, так как водитель скрылся.

Авария произошла ночью 11 января на улице Дарвина. Пешехода сбил неизвестный автомобиль, мужчина получил серьезные травмы. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Установлено, что автомобиль, который сбил прохожего, — Škoda Kodiaq. За рулем сидел 31-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту аварии в настоящий момент проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев за рулем быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения. Инспекторы советуют автолюбителям управлять машинами плавно, без резких маневров, чтобы избежать ДТП.