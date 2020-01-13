В Кузнецке после смертельного ДТП установили личность водителя

Авария произошла ночью 11 января на улице Дарвина. Пешехода сбил неизвестный автомобиль, мужчина получил серьезные травмы. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
Установлено, что автомобиль, который сбил прохожего, — Škoda Kodiaq. За рулем сидел 31-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По факту аварии в настоящий момент проводится проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев за рулем быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения. Инспекторы советуют автолюбителям управлять машинами плавно, без резких маневров, чтобы избежать ДТП.