Пензенский инвалид просит установить перила на входе в подъезд

Житель дома № 88 на проспекте Строителей в Пензе сообщил в « Жалобную книгу » о том, что не может зайти в подъезд без посторонней помощи.

По словам пензенца, на входе в подъезд № 3 — очень высокие ступени и нет перил.

«Неоднократно обращались жители подъезда в ЖЭУ, только принимают заявки, а меры никакие не принимают. Я — инвалид второй группы, сейчас зайти в подъезд без посторонней помощи нет никакой возможности. Помогите, нам нужен поручень (перила) либо ступенька пониже, пожалуйста», — написал он.

Информагентство направило запрос в мэрию. Напомним, пензенцы могут сообщать о своих проблемах в «Жалобную книгу». На каждое обращение будет дан официальный ответ.