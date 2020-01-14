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Пензенский инвалид просит установить перила на входе в подъезд

14 января в 04:20 100 просмотров

Житель дома № 88 на проспекте Строителей в Пензе сообщил в «Жалобную книгу» о том, что не может зайти в подъезд без посторонней помощи.

По словам пензенца, на входе в подъезд № 3 — очень высокие ступени и нет перил.

«Неоднократно обращались жители подъезда в ЖЭУ, только принимают заявки, а меры никакие не принимают. Я — инвалид второй группы, сейчас зайти в подъезд без посторонней помощи нет никакой возможности. Помогите, нам нужен поручень (перила) либо ступенька пониже, пожалуйста», — написал он.

Информагентство направило запрос в мэрию. Напомним, пензенцы могут сообщать о своих проблемах в «Жалобную книгу». На каждое обращение будет дан официальный ответ.


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