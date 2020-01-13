В Спутнике прошел первый в регионе турнир по зимнему волейболу (видео)

Откликнулись девять команд — из Пензы и Каменки. На турнире им предстояло сыграть друг с другом, два поражения означали вылет. Финал получился очень зрелищным, так как играли настоящие профессионалы.



«У нас есть свое волейбольное братство, поэтому очень быстро удалось собрать команды для соревнования. Это люди спортивные. Здесь не только волейболисты, но все ведут здоровый образ жизни. Очень хорошо провели время, получилось интересно», — подчеркнула организатор турнира Полина Кочеткова.



Волейбол на снегу стремительно развивается в России и в мире. В этом году в тестовом режиме он войдёт в программу зимних Юношеских Олимпийских игр в Лозанне, а на 2021-й запланировано проведение первого чемпионата мира. В Спутнике строительный холдинг «Термодом» поддерживает все спортивные мероприятия, поэтому призеры соревнования не остались без подарков.



«Мне нравится играть в Спутнике, потому что здесь очень много людей собирается: как любителей, так и профессионалов, у которых всегда можно и нужно учиться», — рассказал каменский волейболист Данила Афонин.



«Мы всегда ищем что-то новое, поэтому зима в Спутнике традиционно интересная. Обязательно приходите на наши мероприятия», — поделился заместитель исполнительного директора ООО «Парк Спутника» Артем Шонькин.



Спутник этой зимой еще не раз удивит интересными событиями. Следите за афишей на сайте penza-sputnik.ru и в официальных аккаунтах микрорайона в социальных сетях.