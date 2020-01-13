Белозерцев вручил награды заслуженным работникам СМИ

Сотрудники редакций и издательских учреждений получили нагрудные знаки к региональному почетному званию «Заслуженный работник средств массовой информации Пензенской области», а также почетные грамоты и благодарности. Награды вручил губернатор Иван Белозерцев 13 января — в День российской печати.

«Меняется время, условия жизни, но неизменным остается желание читателей получать информацию. Сегодня огромную роль играет интернет, со своими плюсами и минусами. Но как показал проведенный в Пензенской области социологический опрос, степень доверия людей к областным и районным газетам очень высока. Это говорит о вашем профессионализме, о том, что информация, которая выходит на страницах региональных и районных изданий, проверяется, что за публикуемые материалы журналисты и редакторы несут ответственность», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев напомнил, что 2020-ый является годом 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Он нацелил представителей СМИ на творческую работу по освещению подвига советского солдата, земляков-пензенцев, внесших немалый вклад в освобождение нашей Родины от фашизма.

Губернатор призвал журналистов больше уделять внимания теме изучения подрастающими поколениями истории Великой Отечественной войны, определяющей, главной роли Советского Союза в сокрушении нацизма. Указал на важность борьбы с фальсификациями фактов и событий 1941−1945 годов, отстаивания исторической правды.

Также он упомянул проект «А мы из Пензы — наследники победителей», пояснил необходимость всестороннего освещения его реализации, сообщили в пресс-центре облправительства.

Иван Белозерцев поблагодарил представителей печатных СМИ и полиграфии за труд, отличившимся сотрудникам и ветеранам вручил нагрудные знаки к региональному почетному званию «Заслуженный работник средств массовой информации Пензенской области», присваиваемому впервые, а также почетные грамоты и благодарности.